"Amadeus last project": Mozart ressuscité ce dimanche à Mouans-Sartoux par le ténor Gilles San Juan

Amadeus last project, c’est un peu l’histoire de Gilles San Juan, qui aurait soudain entendu des voix. Vous me direz, pas si anormal, pour un ténor!

D’autant que cet artiste inclassable aime jouer de son organe là où on ne l’attend pas, pourvu que le plaisir de chanter soit au rendez-vous. Que ce soit pour le répertoire lyrique, l’opérette, le tango ou la variété, au sein du chœur de l’Armée rouge comme à l’Opéra de Nice, sur un plateau de cinéma (Faubourg 36) ou sur la scène de TF1 pour The Voice, le Théoulien ne sait plus où donner de la tête, ni du gosier.

Cette fois, l’écho, ne vient pas de n’importe qui: Wolfgang Amadeus Mozart! Sur son lit de mort, c’est comme si le fantôme du génie autrichien lançait un appel à Gilles San Juan, afin qu’il clame son "je t’aime" au fameux requiem. Une œuvre inachevée mais néanmoins grandiose, que Mozart a léguée, tel un testament musical.

"De génération en génération, il y a eu un nombre incalculable d’interprétations. Qui n’a pas entendu ce chef-d’œuvre, son dernier, au moins une fois dans sa vie?", souligne l’intéressé. Mozart, c’est l’alpha et l’omega. Un jeune chanteur de Conservatoire débute par du Mozart pour sa simplicité, mais il finit aussi par lui pour son exigence et son souci de la perfection. »

Retranscription inédite

En réalité, Gilles a exhumé une retranscription peu connue de l’ultime partition mozartienne, datée de 1802 et signée du compositeur Peter Lichtenthal.

"C’est une version très intime, sans chœur, ni orchestre, ni soliste, mais avec des arrangements épurés pour un seul quatuor à cordes. Le dépouillement et la pureté du premier et du second violon, de l’alto et du violoncelle, nous plongent dans une vraie méditation."

Notre ténor, jamais rassasié de nouvelles expériences, a eu alors envie d’y mettre son petit grain de sel. Ou plutôt, son gros grain de voix! "J’ai voulu réintégrer les quatre voix de chanteurs solistes pour répondre au quatuor à cordes dans une relecture inédite. Après tout, ne dit-on pas, au commencement était le Verbe…?"

La note et le texte

Si les parties chœurs demeurent instrumentales, le Lacrimosa sera chanté, pour ajouter encore plus de sacré à ce dernier voyage.

Pour l’accompagner dans ce défi (à la mort), Gilles s’est entouré du quatuor azuréen Xameo avec Vanessa Leteure au violon et son frère Xavier à l’alto, ainsi que Nathalie Girod (violon) et Jean-Baptiste Bourrel (violoncelle). Côté voix, la soprano niçoise Laurie Jauffre, l’Italien Enrico Gaudino (basse) et le contre-ténor Jeremy Bertini se joignent à Gilles, tels des mousquetaires de chœur.

Produit par l’association (M.G. Art) de Pierre-François Kordic, ce spectacle sera donné en avant-première mondiale dimanche 19 novembre, à 17h en l’église Saint-André de Mouans-Sartoux.

Une tournée suivra en 2024, quarante ans après Amadeus, merveilleux film de Milos Forman qui a également marqué l’histoire du cinéma. La messe est dite? Le concert débutera par un texte récité par Gilles San Juan, qui défilera sur grand écran. Puis la musique, quel que soit l’instrument, touchera les cœurs et élèvera les âmes, à travers ce "chant des morts qui se veut aussi un éclatant hymne à la vie!", s’enthousiasme encore Gilles San Juan. Cette version vulgarise l’œuvre, mais sans jamais trahir l’auteur. »

C’est Mozart qu’on assassine? Non, c’est Mozart qu’on ressuscite!

>> Amadeus last project, dimanche 19 novembre à 17h en l’église Saint-André à Mouans-Sartoux. Durée: 1h15 sans entracte. Tarifs: 20 e; 10 e pour les -18 ans; gratuit - 10 ans; www.mgart06.fr