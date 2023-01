"Alcina", le premier opéra de l’ère Bartoli à partir de vendredi à Monte-Carlo

Une ère nouvelle s’ouvre pour l’Opéra de Monte-Carlo. On compte sur la nouvelle directrice Cecilia Bartoli pour être une magicienne. Elle le sera, en tout cas, sur scène, lors de son premier spectacle, en incarnant le personnage principal de l’opéra Alcina - la magicienne qui attire les hommes sur son île.

Cet ouvrage de Haendel sera représenté pour la première fois à Monaco.

Les représentations du soir dès... 19 heures!

Attention, en raison de sa longueur, les représentations du soir commenceront à 19 heures!

Cecilia Bartoli y apparaîtra dans ce répertoire dans lequel elle excelle, qui est celui des grandes vocalises baroques.

Et pour que la fête soit totale, elle a invité à ses côtés la star des contre-ténors français, Philippe Jaroussky. On ne peut souhaiter plus belle affiche en matière d’opéra baroque!

Qui sera le metteur en scène? Christof Loy. Celui-ci a laissé un souvenir impérissable aux mélomanes monégasques, il y a quatre ans, en affublant Cecilia Bartoli d’une... barbe noire lors des représentations d’un autre opéra de Haendel, Ariodante. Ah ça, on ne l’a pas oublié!

Christof Loy a imaginé, cette fois-ci, une performance de "théâtre dans le théâtre". Pas de barbe à l’horizon !

Comme pour Ariodante il y a quatre ans, Cecilia Bartoli fera accompagner le spectacle par cet excellent orchestre baroque des "Musiciens du prince" qu’elle a créé en 2016 à Monaco, avec Jean-Louis Grinda, et qu’elle produit triomphalement à travers l’Europe.

Un répertoire magnifique

La musique de Haendel est magnifique, vive, tourbillonnante, faisant passer Alcina de la supplique amoureuse ("Tornami a vagheggiar", "Rends-moi amoureuse" ) à la détresse ("Ah, mio cor!", "Ah, mon cœur" ) et à la résignation ("Mi restano le lagrime", "Il me reste mes larmes").

Ces airs magnifiques encadrent l’une des plus belles pages du répertoire de contre-ténor "Verdi prati" ("Vertes prairies...").

Un sommet de musique baroque!

Savoir+

Opéra, vendredi 20 janvier à 19 heures, dimanche 22 janvier à 15h, mardi 24 et jeudi 26 janvier à 19 heures.

Tarifs: de 60 à 170 euros.

Tél. +377.92.00.13.70.