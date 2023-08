Accusation de viol visant Lomepal: alors que le rappeur est attendu aux Plages électroniques ce dimanche à Cannes, le producteur du festival réagit

Le rappeur Lomepal, visé par une enquête préliminaire pour viol après une plainte déposée en 2020 pour des faits survenus en 2017 à l'étranger, doit se produire ce dimanche sur la scène des Plages électroniques, à Cannes.

Présent sur le plateau de BFM Côte d'Azur pour la chronique "L'été chez nous" en partenariat avec Nice-Matin, Matthieu Corosine, l'un des producteurs de l'événement, à répondu à nos questions sur ce sujet sensible?

L'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol concernant Lomepal va-t-elle compromettre sa participation aux Plages électroniques?

Il est beaucoup trop tôt pour se positionner. Mais ce que je voudrais annoncer en préambule, c'est qu'on condamne et on combat les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. C'est quelque chose qui nous touche. Cela se traduit par beaucoup de choses mises en place dans le festival. Maintenant, c'est une affaire judiciaire sur laquelle on n'a pas beaucoup d'emprise et qui est surtout très soudaine. L'information a été publiée il y a quelques heures... Les prochains jours vont consister à consulter l'ensemble des acteurs concernés par cette problématique, pour voir si on arrive à trouver une issue. Cela arrive à J-1 de l'ouverture du festival.

Lorsque les premières accusations d'agressions sexuelles sont sorties, le 19 juillet, avez-vous envisagé un plan B?

Bien sûr, on a été concernés tout de suite. On avait eu un cas similaire avec Yuz Boy (juste après sa victoire dans la saison 2 du télécrochet rap de Netflix, il avait été visé par une plainte pour viol, ndlr). On a tout de suite essayé de l'annuler et on y est arrivés. Depuis les premières allégations, on s'est tourné vers les acteurs concernés, en faisant part de notre inquiétude et du fait qu'on était touchés par tout cela. Mais on est tenus par des contraintes contractuelles et légales qui font qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la justice ni à l'encontre d'une relation contractuelle. Une fois qu'on a dit ça, on essaye de faire au mieux pour aller dans le sens de notre pensée. Qui est, encore une fois, de combattre et de condamner toutes les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes.

Avez-vous prévu de discuter avec les collectifs féministes qui tiendront des stands de prévention et d'information durant le festival?

Bien évidemment. On a déjà commencé à discuter avec ces collectifs, qui sont arrivés aujourd'hui sur le site des Plages. Il y a à la fois un débat de principe et une réalité des choses, parfois en décalage. On est typiquement dans ce temps compliqué où il faut prendre des mesures et avoir une opinion sur les choses.