A Turin, l'Eurovision boude Moscou et kiffe Kiev

Suivi chaque année par près de 200 millions téléspectateurs, l'événement qui se tient cette année à Turin (nord-ouest) offre une respiration bienvenue sur le Vieux continent en proie à la guerre.

Après une première demi-finale mardi soir et une seconde jeudi, les 40 pays en compétition seront ramenés à 25 pour la finale du samedi 14 mai.

Pour sa 66e édition - celle de 2020 a été annulée à cause du Covid-19 - comme pour les précédentes, l'Eurovision promet son lot de strass et de glamour, mais aussi d'outrance et de franchement bizarre.