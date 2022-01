5 artistes locaux vont auditionner pour le festival du Printemps de Bourges, découvrez-les ici

Nicolas Torracinta (folk)

Ce chanteur et musicien de pop folk, tout droit venu de Corse baigne depuis son enfance dans la musique. Influencé par les sonorités corses, il fit ses armes à la fois avec les musiciens de l’île et l’univers anglophone de la folk. Il vient de sortir un album solo: The Granary. Ce nom fait référence au grenier de sa maison familiale devenu, avec les années, un studio d’enregistrement.

Glitch (rock)

Ce trio marseillais est au croisement du post-punk et du new wave. Avec une moyenne d’âge de vingt ans, ces enfants du rock, biberonnés à Kings of Leon, Indochine et Dépêche Mode, ont déjà réussi à se faire remarquer, lors de leurs premiers concerts grâce à leurs riffs puissants et une énergie électrique. Ils viennent de sortir leur premier single I Need A Blue.