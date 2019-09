Qualifications, courses, concerts... Voici ce que vous allez voir ce week-end au Bol d'Or 2019 sur le circuit Paul-Ricard

59 équipages sur la ligne de départ

Le 83e Bol d’Or, la plus ancienne course d’endurance moto sur 24 heures, marque encore une fois le coup d’envoi du championnat du monde d’endurance (EWC).

Cinquante-neuf équipages sont engagés pour cette première des cinq manches de la saison 2019-2020.

Teams d’usine, semi-privés soutenus par les constructeurs, et privés composent le plateau qui partira ce samedi (15h) à l’assaut des 5,673km du circuit Paul-Ricard, un tracé sur lequel les plus rapides ont déjà enregistré des vitesses supérieures 340km/h!

Dans le sillage du SRC Kawasaki France (n°1/Jérémy Guarnoni-David Checa-Erwan Nigon), le commando varois basé au Cannet-des-Maures, champion du monde FIM EWC 2018-2019, du F.C.C. TSR Honda France (n°5/Freddy Foray-Josh Hook-Mike Di Meglio), titré l’an passé et vainqueur du Bol d’Or 2018, du Suzuki Endurance Racing Team (n°2/Vincent Philippe-Etienne Masson-Gregg Black) paré de quinze couronnes suprêmes, et du YART Yamaha (n°7/Nicolo Canepa-Marvin Fritz-Loris Baz), les outsiders ne manqueront pas avec des équipes comme Wepol Racing (Yamaha), Bolliger Team Switzerland (Kawasaki) et VRD Igol Pierret Expériences (Yamaha), l'ambitieuse structure auvergnate au sein de laquelle évolue le pilote cannois Florian Marino.

Parmi les changements, notons que le BMW Motorrad World Endurance Team (n°37/Ilya Mikhalchik-Julian Puffe- Kenny Foray) défend les couleurs du constructeur bavarois en appuyant ses ambitions sur la nouvelle S1000 RR.

La nouvelle Ducati Panigale V4R est alignée par HRT 100 Hertrampf Racing, tandis qu’aux côtés de ces formations allemandes on découvre deux équipes espagnoles, JEG-Kagayama et Kawasaki Català.

Bol d'Argent et Bol d'Or Classic

En marge de la compétition principale, les spectateurs pourront assister à deux autres courses.

Le Bol d’Argent met en scène pendant trois heures près de soixante-dix équipages amateurs sur des roadsters de moyenne cylindrée. Le Bol d’Or Classic est lui disputé en deux manches de deux heures (dont une en nocturne) avec des motos de 1960 à 1991.

Un village "dynamique"

Le Bol d’Or, c’est aussi une gigantesque fête de la moto avec son village traditionnel qui regroupe les plus grands constructeurs comme Triumph, Honda, Yamaha, Suzuki et BMW, mais également les accessoiristes, manufacturiers, assureurs et équipementiers comme Club 14, AXA Prévention, Dafy Moto, Speedway, Givi, SW Motech, WD 40, Sena Technologie, etc, et les principaux partenaire du Bol d‘Or, comme Motul ou la Région Sud qui sera au cœur du village avec Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur et Var Tourisme.

A ne pas manquer, Axa Club 14 ouvrira, pour l’occasion, les portes de son « Moto Lab », un mini-salon dédié à l’innovation et à la sécurité du motard, avec la présence des six start-up émergentes du secteur : Liberty Rider, Raylier, Cosmo Connected, GiroNac, CXR Dynamix et Wheel Secure.

Expositions: le passé recomposé

Les amateurs de belles et vieilles machines pourront déambuler dans un village qui leur est entièrement dédié avec des expositions de motos d’exception!

Les plus grands clubs de motos anciennes comme le 1000 VX Club de France, le Club Motos Gauthier, le Club CB 750 ou le Rétro Moto Cycle de l’Est seront présents avec leurs plus belles motos d’époques.

Evénement dans l’événement cette année, l’exposition "Honda CB 750 – 50 ans d’histoire dans la course" retracera l’évolution de cette machine mythique et dévoilera pas moins de douze modèles au palmarès prestigieux.

Animations: show devant!

Tout au long du week-end dans l’enceinte du circuit, les spectateurs pourront trouver à se divertir.

Le Motul Jet Show avec démonstrations de flyboard et de freestyle jet-ski au niveau du lac ; dans la zone de stunt, Big Jim sur sa BMW présentera ses figures incroyables.

Il sera également présent sur la ligne droite avant le départ du Bol d’Or pour la session de show mécanique.

Les enfants pourront s’initier à la mini-moto et à la moto électrique, alors que les plus grands tenteront de s’essayer au drift-trike électrique. Le circuit Paul Ricard ouvrira sa piste de karting et son X-Trem Park avec tyroliennes, quick jump et parcours enfants.

Concerts: les Wampas en pole

Après une cession DJ en première partie de soirée, le groupe français Les Wampas se produira ce samedi à 21h30 sur la grande scène du Bol d’Or. Rock alternatif et punk rock promettent une ambiance électrique. DJ Loran prendra la suite pour une animation jusqu’au bout de la nuit. Auparavant, ce vendredi, la soirée DJ Rock & Folk fera danser et chanter les visiteurs sur les grands classiques du rock’n roll.

Le programme

Ce vendredi. 8h30-9h20: essais qualificatifs 2 Bol d’Argent; 9h40-11h30 : essais qualificatifs 2 Bol d’Or; 11h40-12h30 : essais qualificatifs 2 Bol d’Or Classic; 13h35-16h35 : 16e Bol d’Argent; 20h30-22h30 : 1re manche Bol d’Or Classic.

Samedi. 8h30-10h30: 2e manche Bol d’Or Classic; 11h30-12h15 : warm-up Bol d’Or; 15 h : départ du 83e Bol d’Or.

Dimanche. 15h: arrivée du 83e Bol d’Or.

Informations et billetterie sur le site Internet: www.boldor.com