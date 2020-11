Nouveau record du monde pour la moto électrique de Venturi qui atteint... 366,94km/h !

Toutefois, le compteur GPS du bolide a enregistré une vitesse de pointe à... 408 km/h. Même sur les circuits de moto GP, Max Biaggi n'avait jamais autant affolé les cellules de chronométrage.

"Quand Gildo Pastor, président du Groupe Venturi, m’a parlé de ce projet, j'étais à la fois très curieux, très motivé et, dans le même temps, un peu dans l'expectative. Ceci dit, dès la fin de la première réunion j'ai très vite senti que, comme Gildo, ses équipes étaient animées d’une foi et d’un déterminisme incroyables. Ils m’ont dit " On a frôlé les 600 km/h sur 4 roues, maintenant on veut flirter avec les 400 km/h sur 2 roues, rien ne pourra nous arrêter " ! Ces records font de moi un homme heureux ! Je suis fier de l'équipe et ravi de ramener ces titres à Monaco !", a-t-il réagi.

A l'origine, les tentatives de record devaient avoir lieu sur le lac salé d'Uyuni en Bolivie. Un premier report avait déjà eu lieu et les équipes de Venturi devaient s'envoler pour le continent sud-américain à l'été 2021.

Crise sanitaire oblige, le groupe monégasque a revu ses plans et s'est, donc, rabattu sur la piste d'aéroport de Châteauroux, là même où deux sessions de tests prometteurs avaient eu lieu.

Avec ces onze records, Venturi fête de la plus belle des manières ses 20 années d'existence.