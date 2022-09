MotoGP: le Grand Prix du Kazakhstan au calendrier 2023, une première

"L'année 2023 marque le début d'un nouvel accord de cinq ans qui verra le MotoGP atterrir dans une nouvelle région du monde", est-il écrit dans un communiqué.

L'épreuve, dont la date n'a pas encore été communiquée, sera programmée sur le circuit de Sokol, décrit comme "un tout nouveau complexe de sports mécaniques construit en plein cœur de l'Asie centrale" situé à l'extérieur d'Almaty, la plus grande ville du pays.

Le Kazakhstan devient le 30e pays à accueillir un Grand Prix depuis 1949.

Confronté à une baisse de fréquentation lors de certains Grand Prix européens, le promoteur du MotoGP cherche à rebondir en élargissant son audience mondiale.

Outre le Kazakhstan, la Dorna a annoncé la semaine dernière travailler avec les autorités indiennes en vue de la création "dans un avenir proche" d'un Grand Prix en Inde.

Le circuit international de Buddh, non loin de New Delhi, est pressenti pour accueillir cette course si elle intègre le calendrier.

Plus tôt ce mois, la Dorna a signé un protocole d'accord avec l'Arabie saoudite pour qu'elle accueille prochainement une des manches du Championnat du monde de MotoGP, sans préciser de date ni de circuit.

Pour l'heure, le calendrier officiel du MotoGP pour la saison prochaine n'a pas encore été publié mais pourrait comporter un total de 21 courses, comme il était prévu en 2022 avant l'annulation du GP de Finlande.

Nouveauté l'an prochain: chaque événement comportera deux courses, une course sprint le samedi et le véritable Grand Prix le dimanche.