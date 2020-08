MotoGP de Styrie: le Cannois Johann Zarco pourra participer aux essais samedi

Blessé lors du précédent GP d'Autriche et opéré mercredi du scaphoïde droit, Zarco devait attendre l'avis d'une commission médicale pour courir. Celle-ci a émis un avis favorable.

Il a aussi été sanctionné vendredi pour "pilotage irresponsable", pour son rôle dans l'accident de dimanche dernier, sur le même circuit de Spielberg, lorsqu'il s'était accroché avec le pilote italien Franco Morbidelli.

S'il se qualifie samedi, et quelque soit son chrono en qualifications, Zarco devra donc partir de la voie des stands lors du départ de la course prévu dimanche à 14h00 (12h00 GMT).

Le Français a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il n'avait pas l'intention de faire appel de la sanction décrétée par les commissaires de course.

"Je ne suis pas content de la sanction. Je pensais faire appel mais cela serait compliqué et repousserait encore la question à encore plus tard. Et si mon appel n'est pas accepté, cela ne serait pas une bonne chose donc je préfère partir de la voie des stands ce week-end et mettre fin à cette histoire qui n'est pas drôle", a-t-il déclaré.