Moto GP: le Cannois Johann Zarco veut "saisir l'opportunité" d'être champion du monde

Dans quel état d'esprit terminez-vous le Grand Prix des Pays-Bas et la première partie de saison ?

Quatrième, c'est une bonne position pour finir un Grand Prix compliqué. On a perdu des points sur Fabio Quartararo mais on en a gagné sur nos poursuivants (il a 13 longueurs d'avance sur Francesco Bagnaia, ndlr), donc encore une bonne opération au championnat. (...) Je suis heureux d'avoir chopé un paquet de 2e position en course. Heureux d'avoir mené le championnat, d'avoir reculé puis d'avoir repris la 2e place. J'étais un peu alarmé sur le contrôle de la moto après le Sachsenring (la semaine dernière, ndlr) mais, ici, j'ai eu une belle satisfaction en enchaînant sur un meilleur résultat alors que c'était plus difficile. C'est un travail de confiance: plus les sensations naturelles sur la moto vont venir, plus ça ira.

Vos résultats surpassent-ils vos attentes?

En effet, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais mais, quand vous êtes à ce niveau, il faut saisir cette opportunité. Mon objectif final reste d'être champion en MotoGP. Il faut aller le chercher. Je n'ai pas le temps de me reposer sur mes lauriers. Il faut saisir le moment pour le faire.

Que vous manque-t-il encore pour rivaliser avec Fabio Quartararo?

La force de Fabio depuis le début de l'année, c'est une grande confiance en sa moto et en son potentiel. Il n'a pas d'hésitation, il y va en toute confiance. Ce sont des choses qui me manquent mais ça vient petit à petit, ça prend du temps. En obtenant le taux de confiance de Fabio et avec la moto qu'on a, ça peut devenir plus performant. (...) Quand ça viendra, je pense que je pourrais me battre comme Fabio aux avant-postes dès le vendredi matin.