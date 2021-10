Les 4 personnages clés qui ont favorisé l’ascension fulgurante de Fabio Quartararo jusqu’au sommet du MotoGP

1. Etienne Quartararo: l’initiateur

Sa trajectoire de pilote de vitesse à lui a duré beaucoup moins longtemps qu’espéré. Champion de France 125cc en 1983, Étienne Quartararo tire un trait sur sa passion deux ans plus tard, la mort dans l’âme. "Par manque de budget mais aussi à cause d’un problème de vertèbres cervicales", raconte le père modèle né à Nice en 1960. Si Anthony, le frère aîné de Fabio, venu au monde onze ans avant, préfère le foot à la moto, le petit deuxième, qui voit le jour le 20 avril 1999, fait très vite des étincelles au guidon de sa trottinette. "À deux ans et demi, il sillonnait notre terrasse en long, en large et surtout en travers. Son sens de l’équilibre sautait aux yeux. Pareil lorsque nous lui avons offert un vélo. Sur la pelouse du terrain d’à côté, je l’ai poussé et il s’est mis à pédaler naturellement. Sans roulettes..."

La bicyclette cède vite la place à un Yamaha PW50. Premiers tours de roue sur le parking du centre commercial Cap 3000, à Saint-Laurent-du-Var, puis première course sur le circuit Océane, à Antibes, où le diablotin enchaîne trois gamelles en trois tours dans le même virage avant de couper la ligne d’arrivée en 4e position. Pas de quoi réfréner ses ardeurs, loin de là. Au fil des roulages d’apprentissage, l’œil paternel décèle un talent inné doublé d’un féroce esprit de compétition. Ainsi débute l’aventure. En 2005, le voilà qui apprend à passer les vitesses en chevauchant une Conti 50 acquise d’occasion. En France, impossible de courir avant d’avoir 10 ans. Alors cap sur l’Espagne en 2007! Avec l’aval bienveillant de Martine, cette maman chérie qui ne lui a jamais mis de bâtons dans les roues, l’enfant terrible de la baie des Anges et son père enchaînent de longs allers et retours dans le fourgon familial, chaque week-end, ou presque. Étienne, le serrurier de la rue Pastorelli, cumule alors les casquettes: chauffeur, mécano, supporter... Il ne roule pas sur l’or mais il croit fermement que sa pépite mérite tous ces sacrifices. L’avenir lui donnera raison.

2. Eduardo Martin: l’accélérateur

Leurs routes se croisent en 2011, à Albacete. Déjà titré en 50 cc et 70 cc, Fabio fonce alors vers sa troisième couronne ibérique (80 cc). Souhaitant aider un espoir prometteur pour lancer une marque de boissons énergisantes, Eduardo Martin, un businessman fortuné qui ne connaît pas le milieu de la moto, jette son dévolu sur lui. "Au début, en le voyant, en l’écoutant, j’ai pensé: soit c’est le Père Noël, soit il est fou", confie Étienne Quartararo. Fabio s’installe en Espagne, chez Martin. Son premier manager investit gros. Il accélère sa progression. Double champion d’Espagne Moto3, le prodige niçois bénéficie d’une dérogation pour débuter en GP à 15 ans (2015). Au bout d’une saison d’apprentissage en dents de scie, Martin tranche dans le vif. Fabio quitte l’écurie Monlau (Honda) dirigée par Emilio Alzamora, le mentor de Marc Marquez, pour le team Leopard (KTM). Mauvaise pioche! En 2016, les déceptions s’enchaînent. C’est la rupture. Adios señor Martin…

3. Eric Mahé: le négociateur

"La première fois que je l’ai vu en action depuis un bord de piste, c’était au Qatar, en 2015. Son baptême du feu en Grand Prix (Moto3, ndlr). Tout de suite, je me suis dit: ‘‘Tiens, ce gamin-là, il possède un truc en plus et il va aller loin’’. Parce qu’il pilotait à l’instinct. Il était capable de changer de trajectoire selon les circonstances. Bref, un jeune loup rapide mais aussi créatif, comme on en croise rarement". Ancien pilote reconverti dans le management, Eric Mahé a pris Fabio sous son aile en août 2016, une fois actée la séparation avec Eduardo Martin. "Je le connaissais, lui et ses parents. Un jour, il est venu me voir pour me dire qu’il voulait que l’on bosse ensemble". Banco! Entre eux, le courant passe illico. Décision est prise de monter en Moto2 dès la saison suivante. Hélas, la mayonnaise ne prend pas au sein de l’écurie espagnole Pons HP 40. Direction l’Italie et le team Speed Up en 2018. Le bout du tunnel apparaît enfin. Première pole et première victoire à Barcelone, suivies d’un autre podium à Assen (2e). Fin négociateur, Mahé profite de l’embellie pour réussir un coup de maître en persuadant le patron de la nouvelle équipe satellite Yamaha (Petronas SRT) de miser d’entrée sur son poulain en MotoGP. Contre toute attente, la catégorie reine lui tend les bras. On connaît la suite.

4. Thomas Maubant: l’accompagnateur

Aux quatre coins du paddock, dans le box, le motorhome, sur la grille de départ, il le suit comme son ombre. Lui, c’est Thomas Maubant, alias Tom. Le pote antibois devenu le bras droit multitâches. Presque un ange gardien... "En 2015, quand Fabio s’est mis à fréquenter la plage privée dont je gérais les activités nautiques, à Saint-Laurent-du-Var, on a vite sympathisé malgré notre différence d’âge (Thomas a six ans de plus, ndlr), parce qu’il était déjà très mature". Au début, copain rime avec soutien. En Moto3, "El Diablo" mange pas mal de pain noir.

Son ami lui offre une oreille attentive. Mieux, il trouve les mots qui l’apaisent et lui remettent les idées en place. "En 2016, je l’ai accompagné au Grand Prix d’ouverture (Qatar). Puis j’ai enchaîné les trois dernières échéances (Japon, Malaisie, Valence). C’est là qu’il m’a demandé de changer de vie afin de gérer son quotidien de sportif. Un virage risqué car de nombreux doutes planaient encore sur la suite de sa carrière. Mais mon côté aventurier a pris le dessus. J’ai lâché mon boulot et fondé ma société". Depuis, Maubant rime avec assistant. Un maillon fort de la chaîne qui gère l’équipement du champion, mais aussi son planning, en concertation avec le service presse du team Yamaha. "Il y a de multiples sollicitations extérieures à canaliser. J’essaie de préserver autant que possible la bulle indispensable pour sa concentration, voilà!"