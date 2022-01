Le Trial de Nice reporté au 11 mars

"Nous sommes déçus, c’est le quatrième report de l’épreuve, regrette l’organisateur Bruno Albero. Mais nous sommes frappés par la réglementation. Nous avons vendu 3.800 places et distribué 600 invitations VIP, mais nous sommes obligés de respecter une jauge de 2.000 spectateurs".

Tout sera maintenu aux mêmes conditions, les billets vendus et invitations distribuées seront valables pour le 11 mars.

"Ce fut un casse-tête, mais par chance, la salle Nikaïa était disponible à cette date, poursuit l’organisateur. Tous les pilotes répondront présents : les champions espagnols Toni Bou et Adam Raga, les Français Benoît Bincaz et Alex Ferrer, les Italiens avec Matteo Grattarola, les Britanniques et les Suédois".

Pour tout renseignement : tél. 06.20.83.23.27.