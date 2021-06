Le Niçois Fabio Quartararo deuxième sur la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP

La passe de six attendra. Déjà battu de justesse par Johann Zarco une semaine plus tôt lors des qualifications du GP d’Allemagne au Sachsenring, Fabio Quartararo a cette fois subi la loi de son voisin de stand. Un Maverick Vinales transfiguré qui avait pris l’ascendant lors des trois premières séances d’essais libres... et qui a enfoncé le clou en s’adjugeant le nouveau record de la piste d’Assen en fin de Q2 (1’31’’814).

Dans la cathédrale de la vitesse, ce sont les Yamaha qui impriment le rythme. Si son compteur 2021 reste bloqué à 5 pole positions, Quartararo scelle le doublé de la firme aux diapasons: 2e à 0’’071.

"Il n’y a pas de déception", commente le jeune Azuréen pour l’instant leader avec 22 points de marge sur son voisin cannois Johann Zarco (Ducati Pramac). "J’ai fait le maximum, je pensais pouvoir améliorer mon chrono lors de l’ultime tentative mais une glissade au virage 10m’en a empêché. Tant pis. Le principal, c’est que la moto fonctionne bien. Maintenant, à moi de savoir tirer mon épingle du jeu en course."

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) complète la première ligne: 3e à 0’’302. Spectacle garanti, d’autant que deux autres sérieux prétendants au titre seront en embuscade: Zarco, 5e à 0’’580, et le Portugais Miguel Oliveira (KTM), 6e.

Le héros malheureux du jour? Marc Marquez!

Six jours après son retentissant retour au sommet du podium en Allemagne, le sextuple champion du monde MotoGP est tombé dans le piège de la Q1.

Parti au tapis sans bobo en fin de séance alors qu’il tentait de profiter d’une aspiration dans la roue de Zarco, le leader espagnol du camp Honda décollera très loin du poleman, ce dimanche à 14h. Seulement 20e...