Le Niçois Fabio Quartararo 9e sur la grille de départ du Grand Prix de Styrie MotoGP, le Cannois Zarco signe le 3e temps

Fin de série ! Fabio Quartararo ne s'est pas invité une douzième fois d'affilée sur la première ligne d'une grille de départ.

Loin de là, le leader du championnat MotoGP a signé le 10e chrono de la Q2 du GP de Styrie, ce samedi.

En délicatesse avec les freins de sa Yamaha M1 la veille lors des essais libres, l'enfant terrible de la baie des Anges (21 ans) figurait pourtant dans le top 3 provisoire après son premier run rapide.

Incapable de grappiller quelques centièmes supplémentaires ensuite, il a reculé dans la hiérarchie.

Même s'il gagne un rang sur la grille (9e), grâce à la pénalité infligée à Johann Zarco (Ducati Avintia), épatant 3e, qui s'élancera de la voie des stands, sa tâche s'annonce difficile sur le très rapide tracé autrichien qui ne convient guère aux Yamaha.

La réponse de Zarco

Jugé responsable de l'effroyable crash avec Franco Morbidelli dimanche dernier, opéré du poignet mercredi, contraint de zapper les essais libres vendredi, Zarco le Cannois, de son côté, a répondu en piste, avec un 3e temps venu d'ailleurs qui ne manquera pas de marquer les esprits.

"C'est une belle perf", savoure-t-il. "Je me suis rendu compte ce matin que la douleur était supportable. Franchement, je m'attendais à souffrir beaucoup plus. Ainsi, je me suis concentré sur mon pilotage sans retenue. Le chrono allait crescendo. Maintenant j'espère obtenir un résultat positif malgré ce handicap au départ. Toutes les critiques émises à mon encontre sont derrière moi. Je baisse la tête et j'avance !"

Ce dimanche, la mise à feu du GP de Styrie est fixée à 14 h, avec la KTM de l'Espagnol Pol Espargaro en pole position.