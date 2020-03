Le Groupe Venturi annonce le report de sa tentative de record du monde de vitesse à moto électrique

L'objectif est affiché de longue date : battre le record du monde de vitesse de sa catégorie, c'est-à-dire 330 km/h.

Jusqu'à présent le design de Voxan Wattman pilotée par Max Biaggi était tenu secret et devrait le rester encore un moment, à moins que l'évolution de la crise sanitaire ne permette de maintenir sa présentation en grand pompe prévue lors du prochain salon Top Marques (10 au 14 juin au Grimaldi Forum).

"Les équipes en charge du développement de la moto de record Voxan Wattman, dont les premiers essais sur circuit viennent de s’achever, sont désormais confinées à leur domicile", précise en effet ce vendredi le Groupe Venturi.

"Dans ce contexte, la continuité de la mise au point sur piste de la machine n’est plus possible, et la tentative de record du monde de vitesse, initialement prévue en juillet 2020 en Bolivie, est reportée."

Gildo Pastor :

"La santé et la sécurité de mes équipes passent avant tout"

"La santé et la sécurité de mes équipes passent avant tout. Au vu de la crise sanitaire que nous traversons, j’ai mis en place les mesures qui s’imposent. Qu’ils dépendent de Venturi Nord-Amérique (Columbus, Ohio) ou du siège à Monaco, mes collaborateurs travaillent en ce moment tous depuis leur domicile", annonce ainsi Gildo Pastor.

Le président du Groupe Venturi précisant que ce projet lui "tient particulièrement à cœur" et qu'un nouveau calendrier des opérations sera établi "dès que la situation sanitaire le permettra".