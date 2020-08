Johann Zarco en pole devant Fabio Quartararo au Grand Prix de République Tchèque

Epatant au guidon de sa Ducati privée, Zarco le Cannois a signé le temps de référence (1'55''687) ce samedi sur le circuit de Brno. Malgré une chute dans son dernier tour rapide, Quartararo le Niçois (Yamaha SRT), leader du championnat MotoGP, s'élancera en 2e position (1'55''990).



Jamais deux sans trois ? Oui et non ! Si c'est encore un Français qui figure en pole position du troisième GP de la saison 2020, celui-ci ne s'appelle pas Fabio Quartararo mais Johann Zarco.



Déjà à l'aise lors des essais libres, le Cannois, a jailli au bon moment, en fin de Q2, pour décrocher sa cinquième pole dans la catégorie reine. Troisième sur la grille tchèque en 2019, alors au guidon d'une KTM, le pilote azuréen du team Ducati Reale Avintia ne s'était plus invité en tête de la qualif' depuis le Grand Prix de Malaisie 2018 (Yamaha Tech3).



" Je ne m'attendais pas à finir au sommet, même si on vise toujours haut, surtout dans une telle phase de progression," a confié Zarco. "Lors des essais libres, chaque run avec un pneu neuf était ponctué d'un excellent chrono. Là, je suivais un paquet de pilotes rapides, derrière Brad Binder (KTM). J'ai bien géré l'adhérence, je suis super content. Maintenant, à moi de savoir profiter de cet avantage demain. Cesera très dur de garder le rythme car les gommes se dégradent vite ici."



Détrôné par son voisin après le retentissant carton plein réussi lors deux premières échéances à Jerez, Quartararo aura encore une belle carte à jouer ce dimanche (départ à 14 h) : "Le grip n'était pas très bon lors de l'ultime run et j'ai perdu l'avant", a expliqué le Niçois qui s'est relevé sans bobo. "La première ligne, ça me va. Maintenant, voyons ce que la course nous réserve. On est prêt à se battre."