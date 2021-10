Francesco Bagnaia en pole, Fabio Quartararo seulement 15e sur la grille de départ du Grand Prix d’Émilie Romagne MotoGP

Deviendra-t-il le premier Français champion du monde dans la catégorie reine ce dimanche à Misano? Nanti de 52 points d’avance sur "Pecco" Bagnaia, son dernier rival dans la course au titre, Fabio Quartararo doit devancer l’Italien, ou ne pas lui concéder plus de 2 points, pour plier l’affaire dès le terme de cette antépénultième manche du championnat du monde MotoGP.

Pour l’instant, le jeune leader niçois doit se contenter de faire le dos rond, en espérant voir le ciel enfin s’éclaircir.

Dans le dur depuis le début du week-end sur une piste oscillant entre détrempée et mixte (18e, 16e et 15e des trois premières séances d’essais libres), celui-ci, contraint de passer par le repêchage de la Q1, n’est pas parvenu à franchir l’obstacle. Résultat: il signe là son plus mauvais score en qualifications depuis ses débuts en MotoGP il y a trois ans.

Autant dire que le défi s’annonce ardu. Lui aussi relégué en Q1, Bagnaia, vainqueur du GP de Saint-Marin disputé le 19 septembre sur ce même tracé devant Quartararo, a franchi le cap. Et au tournant de la Q2, il a enfoncé le clou avec brio pour décrocher la pole position devant son coéquipier australien Jack Miller, 2e à 25 millièmes de seconde, et une autre Ducati, celle de l’étonnant Italien Luca Marini.

Constamment installé aux avant-postes durant les essais libres, le voisin cannois Johann Zarco (Ducati Pramac) reste également sur sa faim: 10e.

Si le baromètre revient au beau fixe comme prévu, ce dimanche, Quartararo réussira-t-il une remontée fantastique? Ou préfèrera-t-il ne pas tenter le diable au risque de se blesser? Top départ à 14 heures.