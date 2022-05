Fabio Quartararo et Johann Zarco terminent au pied du podium du Grand Prix de France MotoGP

Jamais deux sans trois! Déjà intouchable au Mans en 2020 (Danilo Petrucci) et 2021 (Jack Miller), Ducati a passé la troisième ce dimanche sur la piste du Grand Prix de France MotoGP. Cette fois, c’est le jeune loup du team Gresini, Enea Bastianini, déjà double vainqueur cette saison, qui fait triompher la firme italienne.

En embuscade sur la 2e ligne (4e), Fabio Quartararo ne parvient pas à prendre d’entrée le wagon de tête, au grand désarroi des 110000 fans massés autour du circuit Bugatti. Un moment 8e, le Niçois déborde les Honda de Takaaki Nakagami et Marc Marquez. Puis il profite des chutes successives des pilotes Suzuki, Alex Rins et Joan Mir.

Alors qu’on le pense parti pour décrocher un deuxième succès d’affilée après Jerez, Francesco Bagnaia (Ducati), mis sous pression par Bastianini, part lui aussi au tapis.

Finalement, Jack Miller (Ducati) et Aleix Espargaro (Aprilia) complètent un podium que Quartararo manque de justesse. Le tenant du titre engrange tout de même des gros points. Il garde les rênes du championnat avec respectivement 4 et 8 longueurs d’avance sur Espargaro et Bastianini.

Quant à l’autre Azuréen de la catégorie reine, Johann Zarco (Ducati Pramac), pénalisé de trois places sur la grille de départ (9e au lieu de 6e), il a pu combler une bonne partie son handicap. Le Cannois termine 5e.