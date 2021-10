Christian Estrosi: "Fabio aura le droit à un accueil immense de la part des Niçois"

"D’abord, il y avait beaucoup de tension, surtout quand il y a autant d’enjeux pour quelqu’un dont on est proche. C’est un peu comme si j’étais sur place. Je me demandais ‘‘tu serais comment sur la ligne de départ’’. Dans ces cas-là, il ne faut pas me parler, je suis concentré sur la course", détaille l’homme politique, qui a regardé la course avec son épouse, Laura, qui a également vécu l’événement de "manière passionnée".

"Parti pour faire une carrière à la Rossi"

Et puis, la délivrance est arrivée un peu avant 15h. "C’est magnifique, énorme ce que Fabio Quartararo a réalisé, surtout vu les circonstances, sa place en qualifications (15e). La surprise est d’autant plus belle. Psychologiquement, c’était compliqué à gérer, mais ce garçon a fait preuve de talent, de sérieux, de sagesse et de maturité. Comme sur cette fin de course où, grisé, il aurait pu être tenté d’aller chercher ce podium. a ne servait à rien de prendre des risques inutiles, d’aller à la faute et de gâcher la fête".

"El Diablo" a tenu bon jusqu’au bout offrant cet instant de bonheur inédit pour un Tricolore à des millions de fans. "Ce qui rend sa performance encore plus historique. Pourtant, nous avons eu beaucoup de Français très forts à moto. Je pense à mes amis Patrick Pons, Michel Rougerie (deux pilotes décédés à l’aube des années 80 des suites d’un accident en course), à Christian Sarron ou plus récemment à Johann Zarco. Mais, ce niveau-là, personne ne l’a atteint. Accéder à la MotoGP, c’est déjà extraordinaire. Mais là, il a battu les plus grands champions, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, et remporté cinq courses! C’est un immense champion, un garçon hors du commun, qui est parti pour faire une carrière à la Rossi, et gagner d’autres championnats".

Peu de temps après l’arrivée, Christian Estrosi a envoyé un message et "transmis mes félicitations par l’intermédiaire de mon ami Jacques Onda (distributeur de Yamaha à Nice), qui était sur place".

"Les rames du tramway seront aux couleurs de Fabio"

Ce dimanche après-midi, il était encore trop tôt pour connaître la date du retour de l’enfant prodige dans sa ville.

Mais d’ores et déjà, le maire avait quelques idées pour ces retrouvailles. "Il aura le droit à un accueil immense de la part des Niçois, comme on avait pu le faire après le retour d’Hugo Lloris et son titre de champion du monde en 2018. Va-t-on pouvoir le célébrer avant le GP du Portugal (7 novembre), ou en fin de saison, on est en train de voir ce qui est possible. En attendant, dès mercredi, les rames du tramway seront aux couleurs de Fabio, il y aura également des affichages dans la ville." Nice sera alors prête à recevoir l’un de ses plus glorieux ambassadeurs.