Trois raisons d’aller au salon du vintage de Nice ce week-end

Et si on conjuguait le passé au présent et même au futur?

C’est ce que propose le Salon du vintage de Nice, qui se tient ce samedi et ce dimanche au palais des congrès et des expositions de Nice Acropolis. Il s’agit de la deuxième édition pour ce raout d’un autre temps remis au goût du jour et dont l’objectif est de promouvoir une nouvelle façon de consommer durablement tout en sublimant designers et créateurs des années 1960 à 1990. Et c’est très tendance.

Dans les malles du salon, une large sélection européenne de marchands exigeant qualité, authenticité et passion. Autrement dit, un shopping coloré, vivant, synonyme d’un retour vers le futur à travers plusieurs espaces.

Trouver ce qu’il faut pour refaire sa déco

D’abord, un pôle design et décoration inédit (mobilier, luminaires, petits objets de décorations...). Pour la première année, Laurent Journo, fondateur du Salon du vintage et acheteur de l’émission "Affaire conclue" sur France 2, sera présent afin de conseiller les visiteurs, expertiser leurs objets favoris et pourquoi pas, faire avec eux une affaire conclue!

Craquer pour du vintage chic

Ensuite, un espace luxe et fripe-chic original avec des pièces signées Courrèges, Saint-Laurent, Chanel, Rolex, Hermès, Vuitton, etc. Car vintage ne signifie pas vieux chiffons troués. En exclusivité, une exposition rendra hommage à Karl Lagerfeld à travers ses créations iconiques.

Découvrir des voitures et motos d’antan

Enfin, pour compléter cette collection plurielle, qui a été, mais qui n’est pas has been, le public découvrira voitures et motos surgies d’un autre espace-temps.

Savoir +

Salon du vintage de Nice, samedi et dimanche, de 10 à 19 heures au palais des congrès et des expositions de Nice Acropolis, parvis de l’Europe. 6 euros, gratuit pour les moins de 8 ans. Salonduvintage.com et Event Facebook.