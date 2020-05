La Monte-Carlo Fashion Week s'achève sur un message durable

"Ce fut une semaine extraordinaire, qui nous a fait voyager, de façon virtuelle, à travers le monde: des États-Unis à Dubaï, de la Thaïlande à l’Italie et à Monaco, avec des conversations digitales en direct, captivantes et interactives, avec les principaux protagonistes de la mode internationale", souligne Federica Nardoni Spinetta, créatrice de l’événement et présidente et de la Chambre monégasque de la mode.

Tommy Hilfiger honoré

Temps fort de cette édition, l’échange avec l’Americain Tommy Hilfiger, qui a d’ailleurs reçu un International Award décerné par la Fashion Week monégasque pour l’ensemble de son œuvre.

Cette édition numérique a été aussi l’occasion de mettre en avant une pratique de la mode plus éco-responsable.

En ouvrant notamment un concours à des designers soucieux de ces questions. Ainsi, le jury a distingué le créateur mexicain Desserto, qui fabrique un cuir vegan à partir de cactus.

#SUSTAINABLETOGETHER

Les autres prix? Les créateurs de bijoux monégasques APM Monaco ont reçu un Fashion Accessory Award ; Ingie Chalhoub un Ethical Award; la maison Ermanno Scervino un Made-In-Italy Award et l’artiste Vanessa von Zitzewitz, un Photography Award.

Pour marquer cet engagement éco-responsable, tous les participants à cette huitième édition numérique ont posé pour une photo de famille avec le slogan #SUSTAINABLETOGETHER (littéralement “Durable ensemble”).

Un message qui devrait orienter la manifestation pour ses prochaines éditions.