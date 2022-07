Voici la météo qui vous attend ce week-end sur la Côte d'Azur

Alors qu'une nouvelle vague de chaleur devrait s'abattre sur la France dès lundi, quelles seront les températures pour ce week-end sur la Côte d'Azur?

SAMEDI

Le soleil dominera le ciel azuréen samedi matin, même si quelques passages nuageux sont annoncés du côté d'Antibes et de Théoule-sur-Mer. Côté mercure, il fera jusqu'à 28°C à Menton, 26°C à Nice, Antibes et Théoule-sur-Mer et entre 20 et 24°C partout ailleurs.

L'après-midi, le temps pourrait être partiellement couvert sur toute la partie nord du département, ainsi qu'à Saint-Martin-du-Var et Touët-de-l'Escarène. Les températures seront comprises entre 28 et 31°C.

DIMANCHE

Du soleil dimanche matin sur l'ensemble de la Côte d'Azur et il fera, comme la veille, déjà très chaud sur le littoral avec 2°C à Menton. Ailleurs, il fera entre 17 et 23°C.

En seconde partie de journée, le mercure continuera de grimper. On attend jusqu'à 33°C à Saint-Martin-du-Var et Saint-Sauveur-sur-Tinée. Des passages nuageux envahiront le ciel sur la majeure partie du territoire, hormis au bord de l'eau.