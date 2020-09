Voici la météo (déprimante) qui vous attend cette semaine dans les Alpes-Maritimes

Lundi

Le temps ce lundi est variable alternant bruines et éclaircies en bord de côte, où les éclaircies devraient être plus franches dans l'après-midi (sauf sur le pays grassois).

En revanche, le ciel va s'assombrir vers les terres et les reliefs, avec un risque d'orages sur la vallée de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Des averses peuvent prendre une tournure orageuse avec un risque ponctuel de fortes pluies et de chutes de grêle jusqu'en début de soirée.

Les températures iront jusqu'à 27 degrés sur le littoral, à Nice, et 26 degrés à l'intérieur, à Saint-Sauveur.

Mardi

Les éclaircies et le soleil s'imposent largement ce mardi dès la matinée sur l'ensemble du département. Des averses éparses sont prévues au court de la journée aux portes du Mercantour, autour de Tende, sous un faible vent secteur nord.

Les températures iront de 15 à 31°C sur le littoral, et de 13 à 30°C dans l'arrière-pays.

Mercredi

Le temps ensoleillé en matinée devrait se dégrader au cours de l'après-midi, où des averses sont annoncées sur la bordure ouest du département allant de Mandelieu au pays grassois.

Les températures iront de 17°C à 31° à Antibes, et de 13°C à 29°C à Roquebillière.

Jeudi

Le temps est instable ce jeudi, les averses se généralisant sur l'ensemble du département au fur et à mesure de la journée.

Les températures iront de 17 à 29°C en bord de mer, et de 16 à 27°C dans l'arrière-pays.

Vendredi

Vendredi s'annonce comme la pire journée de la semaine. Pourquoi? Car le temps couvert en matinée devrait virer à l'orage jusque dans la nuit.

Le mercure ira de 21°C à 28°C sur le littoral, et de 16°C à 27°C à l'intérieur.