Voici ce que la météo vous réserve cette semaine sur la Côte d'Azur (et vous allez aimer)

Pluies, vent, averses, orages, trombes d'eau, neige et des alertes Météo France...

La Côte d'Azur a vécu dans l'humidité et le gris ces derniers jours, rivalisant sans soucis avec la Normandie et la Bretagne.

Trop c'est trop (sauf pour la nature qui en a bien besoin) et heureusement, le "calvaire" s'achève avec, ce lundi, une journée de transition où les nuages vont s'éloigner et laisser peu à peu place au soleil cette semaine.

Mardi

Au lever, un ciel voilé régnera sur l'ensemble du département. S'il le restera sur le moyen et le haut-pays, en revanche il laissera passer de belles éclaircies sur le bord de mer.

Côté températures, elles oscilleront entre 3 et 19° sur les hauteurs au fil de la journée et de 12° à 20° sur le littoral.

Mercredi

Les éclaircies de la veille présentes sur le bord de mer l'après-midi gagneront l'ensemble du département dès le matin et pour toute la journée.

Sur le moyen et l'arrière-pays, le thermomètre affichera entre des minimales de 4° (Saint-Etienne-de-Tinée) et des maximales de 19° (Saint-Martin-du-Var) au coursde la journée.

Sur le sable, la température devrait afficher 19° à Menton, Nice et Antibes et 20° à Théoule-sur-Mer avant d'osciller entre 15 et 16° en fin d'après-midi.

jeudi

Retour enfin d'un grand soleil pour tous et toute la journée!

Le matin, les minimales devraient atteindre 3° à Saint-Etienne-de-Tinée, 5° à Tende et Guillaume, 8° à Villars-sur-Var, 10° à Saint-Martin du Var et 11° à Grasse avant de gagner entre 8 et 10°, partout dans l'après-midi.

Sur le littoral, il fera entre 18 et 19° de Menton à Théoule-sur-Mer le matin et entre 15° et 16° en fin de journée.

vendredi

Retour à un ciel plus nuageux avec, cependant, de très belles éclaircies.

En revanche, c'est du côté des températures que ça va changer: attendez-vous à des matinées bien plus fraîches notamment en montagne comme à Saint-Etienne-de-Tinée où la minimale affichera -2°.

Sur la côte, vous aurez entre 12° et 18° d'ouest en est.

samedi

Même scénario que la veille tant côté ciel que mercure.

dimanche

Journée dominicale plein soleil avec des températures en légère baisse.

Il faudra en profiter car le début de semaine prochaine devrait voir le retour de la pluie.