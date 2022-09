Vigilance rouge en Guadeloupe: les images impressionnantes de la tempête Fiona qui balaye l'île

Selon la préfecture, le sud de la Basse-Terre a été particulièrement touché par le phénomène: "Les rivières ont débordé à Baillif, Basse-Terre et Vieux-Habitants et ont entraîné des évacuations et des mises à l’abri dans les équipements communaux pour une cinquantaine de personnes", a-t-elle indiqué dans son communiqué.

Les autorités ont évoqué des inondations et chutes d’arbres rendant la circulation particulièrement difficile et risquée sur de nombreux axes.

Sur la Basse-Terre, les pluies ont été particulièrement fortes. "Des cumuls de plus de 300 mm en six heures ont déjà été enregistrés", précise Météo France dans son tout dernier bulletin, envoyé samedi en début de matinée. C'est l'équivalent de plusieurs mois de pluie. La pluie ne cessait pas en début de matinée sur la Basse-Terre.

Les précipitations diluviennes "devraient encore perdurer"

Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s'est formée jeudi au centre de l'océan, "a traversé l'archipel guadeloupéen la nuit dernière, elle est à présent en mer des Caraïbes et se dirige vers le sud de Porto Rico", au nord-ouest de la Guadeloupe, a précisé Météo-France dans son bulletin de 06H00, heure locale (12H00 à Paris).

Si Fiona "continue de s'évacuer lentement" vers l'ouest et la mer des Caraïbes "en se renforçant, sans pour autant atteindre le stade d'ouragan", en Guadeloupe, les précipitations diluviennes "devraient encore perdurer", plusieurs heures, prévient Météo France dans son bulletin. A cette heure, la Guadeloupe est toujours en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et en vigilance orange pour vague submersion et vent violent.