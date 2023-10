Vigilance météo: établissements scolaires, parcs, activités en plein air... Voici les lieux qui resteront fermés en Principauté de Monaco ce vendredi

Avec la vigilance rouge qui entre en vigueur ce jeudi soir dans les Alpes-Maritimes, la Principauté de Monaco a décidé de fermer les écoles et tous les établissements scolaires, et de retreindre un certain nombre d'activités. On fait le point sur la situation de ce vendredi 20 octobre.