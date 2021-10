Vigilance météo à Monaco : les parents autorisés à récupérer leurs enfants à l'école, les salariés invités à télétravailler ce lundi

Les prévisions météo pour ce lundi après-midi et en soirée placent la Principauté de Monaco en vigilance jaune (pluies, vent).

Les Alpes-Maritimes sont, elles, placées en vigilance orange.



Alors que les écoles et établissements publics ferment progressivement de l'autre côté de la frontière, l'Etat monégasque a décidé de les maintenir ouverts à cette heure. "Par mesure de précaution et afin de faciliter les déplacements pour les retours à domicile, le gouvernement princier sans pour autant procéder à la fermeture des écoles et des crèches, a décidé que les parents qui le souhaiteraient peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) dès à présent."



"Les enfants qui ne pourraient pas être pris en charge par leurs parents, seront gardés dans leur établissement comme à l’accoutumée", précise le gouvernement.

sortie anticipée

des bureaux

Alors que la circulation des TER est déjà suspendue au départ de Marseille, la SNCF invite les voyageurs à reporter leur voyage. Dans la crainte que le trafic se densifie sur la route en fin de journée, au plus fort de l'épisode pluvieux, le gouvernement princier, tout comme la Préfecture des Alpes-Maritimes, invite les salariés à télétravailler ce lundi après-midi.



"Le gouvernement princier demande aux employeurs des secteurs privés et publics d’autoriser la sortie anticipée des bureaux et de favoriser le télétravail dès le début d’après-midi."