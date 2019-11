VIDÉO. Un drame évité de justesse pendant la No Finish Line de Monaco

On a frôlé le drame, ce samedi à Monaco, à la No Finish Line. Alors que Météo France avait placé les Alpes-Maritimes en alerte orange depuis la veille au soir, alerte qui est d'ailleurs passée au rouge à 16h, les autorités du pays ont autorisé les organisateurs de la course caritative à rouvrir la digue de Fontvieille aux marcheurs et coureurs à 11h30. L'accès avait été fermé par précaution vendredi soir, à 22h30.

A 11h30 samedi, donc, les barrières ont été levées et le circuit de 1.400 mètres rouvert aux participants à cette épreuve dont le but est simple: chaque kilomètre parcouru rapporte 1€ à l'association Children & Future, pour mener des projets en faveur d'enfants défavorisés.

Une femme grièvement blessée

Une décision incompréhensible au regard de ce qui va se passer. Entre 14h30 et 15h, la houle devient de plus en plus forte et les vagues frappent la digue avec une intensité croissante. Un témoin filme la digue de Fontvieille pendant que marchent et courent des participants à la No Finish Line. Soudain, une vague plus forte que les précédentes submerge la digue et manque d'emporter une dizaine de personnes d'un seul coup. C'est un miracle si ces marcheurs et ces coureurs n'ont pas été propulsés par-dessus la rambarde de la digue.

Une Française de 40 ans n'aura pas eu cette chance. Peu avant ou juste après cette vidéo impressionnante, qui devient virale sur les réseaux sociaux depuis tard hier soir, cette résidente monégasque, qui courait elle aussi pour la cause des enfants, a été soulevée par une autre vague et projetée par-dessus la rambarde. Elle est retombée lourdement et douloureusement plus de trois mètres plus bas, du côté du port de Fontvieille.

Dans son malheur, cette femme aura eu la chance de retomber sur une voiture stationnée en contrebas de la digue, ce qui lui aura sans doute sauvé la vie. Mais ses blessures sont graves. Des fractures aux vertèbres et au bassin, une suspicion d'hémorragie interne. Dans un premier temps, son pronostic vital a été engagé. Les nouvelles sur son état sont rassurantes ce dimanche matin.