Compte tenu du niveau déjà atteint des émission de gaz à effet de serre, "on s'attend à ce que les étés soient de plus en plus chauds voire plus chauds que l'été 2022, ce qui n'exclura pas de temps à temps, à l'instar de l'été 2021, des étés relativement frais", a ajouté le chercheur.