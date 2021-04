Vendredi ensoleillé mais températures toujours basses sur la Côte d'Azur

Le matin, l'ensemble du département sera sous un franc soleil qui ne réchauffe cependant pas l'atmosphère. Au lever du jour, Météo-France prévoit 3°C à 6°C sur le relief, 8°C à 11°C sur le littoral.

L'après-midi, un léger voile nuageux s'installe mais ne devrait pas gâcher l'impression de beau temps.

Au meilleur de la journée, on attend 12°C à Isola, 13°C à L'Escarène, 14°C à Grasse et Nice, 15°C à Roquebillière et Antibes.

Dans la soirée, le ciel s'ennuage partout, annonçant un week-end de grisaille et de pluie où l'on pourrait ne pas apercevoir le moindre rayon de soleil.