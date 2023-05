Les pluies dans le Var et les Alpes-Maritimes bien trop insuffisantes pour recharger les nappes phréatiques

"Ce qu’il a plu ce week-end dans les Alpes-Maritimes et le Var est bien trop insuffisant pour recharger les nappes phréatiques. C’est profitable pour la végétation de surface, mais pas plus. Le retard en eau est bien trop important, il faudrait des pluies plus longues pour recharger les nappes." Pour Sylvain Galliau, météorologiste conseil à Météo France, les orages du week-end, même s’ils ont causé des dégâts en Dracénie, ne vont pas changer la donne en matière de sécheresse.

Ce samedi, les précipitations ont été quasi nulles sur les deux départements, avec quelques gouttes sur le nord des Alpes-Maritimes soit un cumul insignifiant d’un millimètre. C’est dimanche que les averses orageuses ont été les plus conséquentes. Les cumuls de pluie ont été variables dans les Alpes-Maritimes, dépendant des cellules orageuses qui se sont formées ici ou là. Météo France a ainsi enregistré 23 mm sur Saint-Martin-d’Entraunes, 19 mm sur Péone, 17 mm sur Èze, 15 mm sur Levens, et moins de 4 et 5 mm sur Tende, la Roya et le secteur de Mandelieu et Cannes.

Dans le Var, les cumuls ont été minimes dans la zone de Fréjus, de Hyères, sur l’est Var. Les formations orageuses ont été plus importantes dans l’Ouest varois avec 14 mm à Toulon, 19 mm à Rians, 18 mm à Entrecasteaux et 31 mm Comps-sur-Artuby, en Dracénie, très touchée par des cellules orageuses virulentes.

Enfin, ce lundi 1er-Mai, dans le Var, les orages encore localisés ont fait tomber 22 mm à Collobrières, 30 mm aux Mayons, au cœur du massif des Maures. Les précipitations les plus importantes ont été enregistrées aux Arcs, avec 73 mm. "Ce cumul est dû au fait qu’un orage a stagné un bon moment sur le secteur", commente Sylvain Galliau. Il n’a plu qu’une dizaine de millimètres au maximum ailleurs dans le Var.

Lundi dans les Alpes-Maritimes, il a plu 28 mm sur Coursegoules, 25 mm sur Péone, 21 mm sur Saint-Etienne-de-Tinée. Il est tombé entre 5 et 15 mm grand maximum sur Nice et la Roya.

Et pour les prochains jours? "Quelques gouttes d’eau sont possibles ce mardi après-midi sur les pré-Alpes, mais aucune pluie n’est prévue dans les jours qui viennent. Le temps s’annonce sec", prévient Météo France.