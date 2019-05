Une journée plein soleil et avec quelques nuages ce vendredi sur la Côte d'Azur

Jour 2 du pont de l'Ascension et programme inchangé pour celles et ceux qui ne travaillent pas: ciel bleu et soleil à l'horizon.

Sur le littoral, pas un nuage pour la journée et des températures 11° minimum à Théoule-sur-Mer ce matin et 24° maximum cet après-midi à Menton.

Sur le sable, l'eau est à 17° environ et protégez-vous car l'indice UV affiche 8.

Sur le moyen et l'arrière pays, des nuages sans prétention ni méchanceté gagneront le ciel en début d'après-midi. Les températures oscilleront entre des minimales à 6° et des maximales à 25°.

Ce vendredi est le 151e jour de l'année, celui de la Visitation et c'est la journée mondiale sans tabac.

Quelques 31 mai:

- 1859: mise en service de l'horloge de la tour du Parlement britannique à Londres. La cloche de Big Ben retentit pour la première fois le 11 juillet 1859

- 1923 : naissance du Prince Rainier III de Monaco (mort le 6 avril 2005)

- 1961 : l'Afrique du Sud devient une République

- 1962 : exécution d'Adolph Eichmann reconnu coupable de la mort de millions de juifs

- 1987 : ouverture du Futuroscope

- 2003 : dernier vol du Concorde sous les couleurs d'Air France

- 2004 : décès du parolier Etienne Roda-Gil

C'est leur anniversaire: Clint Eastwood (1930) et Sandrine Bonnaire (1967).

Le soleil se lève une minute plus et se couche une minute plus tard.

Le dicton : "A Sainte-Pétronille, pas de haie sans chenille"