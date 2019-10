Une journée d'éclaircies avant une soirée nuageuse ce jeudi sur la Côte d'Azur

Après une nuit légèrement arrosée ici ou là, la Côte d'Azur se réveille dans une ambiance générale d'humidité qui nécessite la prudence sur la route.

Mais ces nuages et brumes vont se dissiper pour laisser la place à une journée tantôt ensoleillée tantôt nuageuse.

Quelques pluies éparses arroseront (faiblement) le littoral entre Théoule et Antibes (au lever du jour), Menton et Nice dans la matinée et de nouveau vers Cannes dans l'après-midi.

En revanche, le ciel se chargera de gros nuages en fin d'après-midi dans le moyen et l'arrière pays et sur le bord de mer du côté de Menton.

Un temps très nuageux qui couvrira l'ensemble du département en soirée mais ne devraient pas donner de précipitations.

Côté températures, il fera sur le littoral entre 12 et 15° pour les minimales et 21-23° pour les maximales.

Le mercure perdra quelques degrés dans le moyen et l'arrière-pays.

c'est le 290e jour de l'année

C'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et aussi la Saint-Baudouin, archidiacre de Laon, assassiné lors d'un complot politique en 879.

Quelques 17 octobre. 1815: Napoléon débarque sur l'île de Sainte-Hélène où il restera prisonnier jusqu'à sa mort le 5 mai 1821; 1849: Mort du compositeur Frédéric Chopin; 1957: Albert Camus obtient le prix Nobel de littérature; 1960: premier numéro de la revue "Jeune Afrique"; 1961: répression de manifestations d'Algériens à Paris, qui fit des dizaines de morts. Les faits furent officiellement reconnus, par François Hollande, en 2012; 1978: le Soviétique Anatoli Karpov conserve son titre de champion du monde d'échecs contre le Soviétique dissident Vladimir Kortchnoi; 1983: mort du philosophe et sociologue Raymond Aron; 1989: un séisme à San Francisco fait 63 morts; 1991: accident de chemin de fer à Melun. 16 morts, 55 blessés; 1992: Rigoberta Menchu (Guatemala), prix Nobel de la Paix; 2015: réouverture à Paris du musée de l'Homme; 2018: le Canada devient après quasiment un siècle de prohibition le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif.

C'est leur anniversaire: Eminem, rappeur américain né en 1972; Felicity Jones, actrice britannique née en 1983.

Le soleil se lève deux minutes plus tard à 7h47 et se couche une minute plus tôt à 18h47.

Le dicton : "En octobre tonnerre, vendanges prospères".