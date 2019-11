Une femme grièvement blessée à la No Finish Line à Monaco après avoir été emportée par une vague

Pour l'instant, à la mi-journée de ce samedi, c'est la seule conséquence sérieuse à Monaco des fortes pluies qui sévissent dans le sud-est de la France depuis ce matin. Peu avant 15h, une vague un peu plus haute que les autres a bousculé une participante à la No Finish Line, qui courait sur la digue de Fontvieille.

Cette Française de 39 ans a perdu l'équilibre et chuté en contrebas de la digue, côté bateaux, d'environ trois mètres de haut. La victime est tombée sur une voiture, qui a quelque peu amorti sa chute. Mais les conséquences de l'accident sont très sérieuses. Cette femme souffre d'une fracture du bassin, et les médecins suspectent une hémorragie interne. Les pompiers de Monaco sont aussitôt intervenus pour lui porter secours et assurer son évacuation, sous escorte de la police monégasque, à l'hôpital Pasteur, à Nice.

La digue interdite aux coureurs et marcheurs

Immédiatement après cet accident, les autorités du pays ont décidé d'interdire la digue de Fontvieille aux piétons. Les organisateurs de l'épreuve caritative ont donc été contraints de réduire le circuit de 2.000 mètres, passant de 1.400 mètres à 794 mètres. En retrait de la mer agitée, donc.

Une décision similaire avait d'ailleurs été prise vendredi soir, à 22h. La digue avait été rouverte ce samedi matin, avant d'être à nouveau fermée vers 15h.