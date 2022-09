Un jeudi entre nuages et éclaircies dans les Alpes-Maritimes, les maximales chutent

A la veille de l'arrivée de l'automne, le soleil se fait moins vaillant et moins ardent ce jeudi 22 septembre sur la Côte d'Azur.

Du relief au bord de mer, la journée devrait être une succession de passages nuageux et d'éclaircies, dans une atmosphère qui continue son rafraîchissement.

Nice a perdu 10°C en une semaine

Les températures continuent en effet leur chute, et perdent encore trois degrés environ par rapport à la veille.

En une semaine, les températures maximales ont perdu entre 7°C et 10°C par endroits. Alors qu'on enregistrait encore près de 33°C à Nice jeudi dernier, Météo-France ne prévoit pas plus de 23°C au meilleur de la journée, en début d'après-midi.

Les maximales annoncées ce 22 septembre: 17°C à Saint-Etienne-de-Tinée, 20°C à Tende et à Guillaumes, 21°C à Grasse et à Touët-de-L'Escarène, 22°C à Puget-Théniers, à Saint-Sauveur-sur-Tinée et à Roquebillière, 23°C à Cannes, à Antibes et donc à Nice, et un maximum de 24°C à Menton et à Villars-sur-Var.