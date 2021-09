Un "épisode méditerranéen" va-t-il s'abattre sur nos départements en septembre? Météo-France hésite

Alors que, l'été à peine terminé, les premiers orages de septembre ont déjà éclaté près du pourtour méditerranéen, notamment le long du Var et des Alpes-Maritimes, Météo-France annonce déjà des "épisodes méditerranéens" gorgés de pluie... mais pas pour tout de suite.

En cause, la chaleur qui persiste dans nos départements, alors qu'au même moment, de l’air frais arrive de l'océan via l'est de la France et une partie de l'Espagne. Lorsque cet air gagne nos côtes et nos contrées, la collision des masses d’air chaude et froide font éclater des orages.

"Alors que les incendies faisaient encore l’actualité la semaine dernière, les premiers orages violents et au caractère stationnaire se sont produits. Ce fut le cas mercredi 1er septembre sur la côte catalane", explique le site TaMétéo.

Un mois de septembre plutôt instable dans le Sud

"Ce mois de septembre s'annonce assez chaud et souvent orageux", confirme La Chaîne Météo. "Les orages seront fréquents, mais le risque d'épisodes méditerranéens ne semble pas plus fort qu'habituellement pour autant. C'est donc une ambiance assez tropicale qui pourrait caractériser ces prochaines semaines sur la France."

Pour la deuxième semaine de septembre, du lundi 6 au dimanche 12, Météo France prévoit donc un temps très instable durant le début de semaine, avec des orages sur toute la France. L'arrivée d'un anticyclone permettra un bref retour du calme et du soleil. En effet, il devrait garantir une semaine ensoleillée du 13 au 19 septembre, avec des températures au-dessus des normales de saison. C'est après que ça se risque de se gâter pour le Var et les Alpes-Maritimes.

Des épisodes en novembre... ou décembre?

Si la fin du mois devrait apporter son lot de beau temps sur le reste de la France (compensant en quelque sorte "l'été pourri" subi par une grande partie de l'Hexagone), il pourrait demeurer maussade dans le sud. En résumé, des températures toujours agréables, mais beaucoup d'humidité.

De fait, "la probabilité d'un épisode méditerranéen durant les derniers jours du mois de septembre est relativement élevée, comme c'est souvent le cas à cette période de l'année. Cela pourrait conduire à un phénomène orageux intense, alimenté par des pluies soutenues sur le littoral de la mer Méditerranée".

Météo-France envisage même un scénario où les épisodes méditerranéens se produiraient en novembre, voire en décembre. "Plutôt qu’une saison précoce, cette année 2021 pourrait donc être synonyme d’inondations tardives dans les régions méditerranéennes", écrit La Chaîne Météo.