Retour à la normale à l’aéroport de Nice après une perturbation du trafic due à l’orage

L’épisode orageux n’aura duré qu’une demi-heure et aura été sans grande conséquence. Le trafic aérien a pu reprendre dès 14 heures 30.

"On n’a pas eu de vol dérouté, a indiqué l’aéroport de Nice. L’épisode météorologique très intense nous a fortement impactés pendant trente minutes mais nous sommes revenus à une situation normale depuis 14 heures 30. Nous avons quelques vols qui présentent des retards au décollage de 15 à 30 minutes pour l’essentiel mais à cause de l’épisode météorologique général en Europe, pas uniquement local. Maintenant la machine s’est remise en route et on récupère tout cela."

Les services de l'aéroport Nice Côte d'Azur déploraient une petite trentaine de vols impactés et des retards de 45 à 60 minutes en moyenne.