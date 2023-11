Records de chaleur battus, trois tempêtes rapprochées... Mais que se passe-t-il avec la météo dans les Alpes-Maritimes et le Var?

Un jour il pleut, le lendemain on ressort les manteaux et le jour d'après on sirote un café en terrasse en tee-shirt. Bref, on ne sait plus à quel saint se vouer avec cette météo.

Trois records de chaleur dans les Alpes-Maritimes

À Cannes, il a fait 27,7°C ce mardi, battant le record mensuel de 25,8°C établi en novembre 2004. Pareil du côté de Mandelieu-la-Napoule, où les 26,6°C enregistrés ont dépassé les 25°C de novembre 2004.

"Les températures maximales étaient anormalement élevées, notamment à l'ouest des Alpes-Maritimes, confirme Adèle Luy, prévisionniste à Météo France. À Nice par exemple, le record n'a pas été battu mais il a fait 24°C alors que la normale de saison est de 17,5°C."

La chaleur s'est poursuivie dans la nuit, au point que le record mensuel de température minimale a été franchi à Caussols, avec 13,6°C. Le précédent, de 12°C, datait de novembre 1992.

Dans le Var, le record mensuel de 26,6°C à Fréjus n'a pas été battu mais, avec 26,1°C, la température maximale était quasiment 10°C au-dessus de la normale de saison.

Deux phénomènes en cause

L'addition de deux phénomènes peut expliquer ces "chaleurs extrêmes", assure Adèle Luy, prévisionniste à Météo France.

"D'abord, il y a une masse d'air chaud actuellement sur une partie du pourtour méditerranéen, ce qui arrive souvent. Ensuite, sur l'ouest des Alpes-Maritimes et l'est du Var, il y a en ce moment ce qu'on appelle l'effet de foehn."

Pour simplifier, on parle d'effet de foehn quand "l'air se réchauffe en passant par les reliefs".

Rassurez-vous, si le temps restera ensoleillé dans les deux départements ces prochains jours, le thermomètre ne devrait plus dépasser 20°C.

Météo de plus en plus intense

Bien sûr, sentir le soleil sur son visage à la mi-novembre est agréable mais, à ce point, ce n'est pas normal. Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, d'après l'observatoire européen Copernicus, et cela ne risque pas de s'améliorer.

"Avec le réchauffement climatique, la probabilité que des épisodes comme celui-là se répètent augmente", analyse Adèle Luy. "Cela concerne également les intempéries."

En moins d'un mois, le Sud a subi les tempêtes Aline, Ciaran et Domingos, provoquant des dégâts importants notamment dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée.

"Les tempêtes et inondations sont des phénomènes classiques en automne mais le réchauffement climatique peut avoir un impact sur leur puissance. Il n'y a pas encore de preuve sur le fait que leur nombre augmente, mais on sait qu'ils seront de plus en plus intenses."