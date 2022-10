Quelle météo pour ce week-end dans les Alpes-Maritimes? Les prévisions

Alors que le Sud de la France est touché par un épisode méditerranéen, les Alpes-Maritimes devraient être épargnées par ce phénomène. De là à avoir du beau temps tout le week-end? On fait le point.

Samedi 🌥️​🌦️​

Toute la matinée, le soleil devrait jouer à cache-cache avec les nuages sur le littoral, selon les prévisions de Météo-France. Des averses sont prévues dans l'arrière-pays.

Même scénario l'après-midi sans la pluie sur les hauteurs.

Côté mercure, on nous promet un maximum de 23° sur tout le bord de mer. La température la plus basse est attendue à Saint-Etienne-de-Tinée avec 16°.

Dimanche 🌥️

Pour finir la semaine, c'est l'alternance partout sur le département des Alpes-Maritimes entre soleil et nuages. Si la pluie n'est pas au menu, Météo France nous prévoit des éclaircies le matin et l'après-midi avec toujours 23° sur le littoral et cette fois 19° au minimum sur les hauteurs.

Dans la soirée, des nuages plus menaçants devraient arriver. Mais toujours sans pluie.

Bon week-end!