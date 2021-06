Puis-je venir en short et en tongs au travail?

Bonjour Brice,

Avec les températures accablantes de notre région durant la saison estivale, la tentation est grande, afin d'éviter d'être en nage, de raccourcir au maximum les vêtements, surtout quand on ne peut pas bénéficier de climatisation ou de ventilation au travail.

Mais avez-vous le droit de troquer pantalons et chaussures, un peu étouffants, pour des shorts et tongs beaucoup plus aérés?

Hélas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour faire simple: c'est au bon vouloir de votre employeur!

La chaleur ne peut en effet pas être un motif de se soustraire à ses obligations en tant que salarié. La liberté de se vêtir n’est pas une liberté fondamentale.

Et comme le souligne Franceinfo, l’employeur peut y apporter des restrictions. "Elles doivent toutefois être proportionnées au but recherché et à la nature de la tâche. Rien n’empêche donc à un employeur de fixer certains interdits et d’exiger, même quand il fait très chaud, de porter une tenue décente. Ces dispositions peuvent figurer dans le règlement intérieur, voire dans le contrat de travail. Si un salarié ne respecte pas le code vestimentaire, il pourra tout à fait être licencié".

C’est prévu par le Code du travail. Ce dernier indique "qu’une tenue décente est à adopter sur le lieu de travail, faute de quoi il pourra y avoir blâme, sanctions disciplinaires ou licenciement. Et les salariés qui doivent porter des vêtements de sécurité doivent continuer, même par forte chaleur".

Brice, vous l'avez compris, il faut que vous consultiez votre hiérarchie avant de débouler en short et tongs au travail! C'est votre employeur qui jugera si cette tenue est "décente" ou non.



En vous souhaitant une réponse positive, bon courage.