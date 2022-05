Plus de 33°C: plusieurs records battus mercredi dans la moitié Sud de la France

Avec le dérèglement de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer plus tôt au printemps. C'est l'un des liens les plus clairs avec le réchauffement climatique, assènent les scientifiques - une situation qu'ont vécue en avril et mai des centaines de millions d'Indiens et de Pakistanais qui ont souffert de températures invivables, jusqu'à 50°C, au point d'empêcher le corps de se refroidir.

La chaleur actuelle n'est toutefois pas prédictive d'un été plus chaud que la normale, prévient Météo-France.

Les records atteints mercredi s'entendent pour un mois de mai, qui pourtant n'est pas terminé. Ils ont été battus ou égalés mercredi à Albi (33,7°C), Toulouse (33,4°C) ou Montélimar (33,8°C), a annoncé Météo-France en fin de journée. La plupart des records dataient de 2017, 2009 voire 2001.

Il a fait cette semaine entre 28 et 34°C dans la plupart des régions françaises.