Pluie, neige, froid… Ce qui vous attend cette semaine sur la Côte d'Azur

Lundi

Nouvelle journée sous les averses pour l'ensemble du département. Sans aucune éclaircie, avertit Météo-France, pour qui les pluies pourraient s'intensifier dans la soirée.

Le littoral est balayé par quelques rafales, qui très localement pourront atteindre des valeurs importantes (60 km/h sur la baie de Cannes et l'aéroport de Nice, 80 km/h sur le cap d'Antibes).

La fraîcheur reste de mise: au meilleur de la journée, pas plus de 8°C sur les plages, 3°C à Tende, 0°C à Saint-Etienne-de-Tinée.

Mardi

On prend les mêmes et on recommence: pluie sur en-dessous de 1.500 mètres, possibles chutes de neige au-delà, températures comprises entre -1°C et 7°C à l'heure du déjeuner.

Mercredi

La grisaille prend enfin un peu de repos. Sur l'ensemble du département, le soleil devrait s'imposer malgré quelques bancs de nuages persistants. Les thermomètres remontent légèrement près du bord de mer: à midi, on attend 9°C à Nice et Menton, 8°C à Cannes et Antibes, 7°C à Grasse et Carros, mais seulement 4°C à L'Escarène, 3°C à Puget-Théniers, -2°C dans les stations de ski.

Jeudi

Comme la veille, quelques nuages subsistent mais le soleil domine. Les températures s'annoncent légèrement inférieures à la veille, avec au mieux 8°C sur le bord de mer et -3°C en montagne à la mi-journée.

Vendredi

Les éclaircies demeurent et les températures remontent légèrement en attendant… l'arrivée de la pluie, en cours d'après-midi. D'abord sur le littoral, elles devraient s'étendre à l'ensemble du département dans la nuit de vendredi à samedi.