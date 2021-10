Pluie-inondation: vigilance orange pour quatre départements du sud-est

Sur le Var, "les averses venant de la mer deviennent plus nombreuses et se renforcent en matinée", a annoncé Météo-France dans son bulletin de 06h00, et elles deviendront "fortes et orageuses en journée sur les îles et sur le littoral".

"Jusque dans la nuit de samedi à dimanche, des orages forts peuvent donc toucher le littoral avec des cumuls de l'ordre de 80 mm en 3 heures. Entre samedi 09h00 et dimanche 09h00 il y est attendu 120 voire localement 150 mm", précise le service météorologique.

La vigilance orange pluie-inondation déclenchée vendredi dans trois autres départements -l’Ardèche, le Gard et la Lozère- a été maintenue samedi matin par Météo-France

"Sur les Cévennes: c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle qui font que cet événement nécessite une vigilance toute particulière", justifiait l'organisme samedi matin.

Interrogé par l'AFP, les pompiers du Gard ont cependant indiqué ne pas avoir eu d'intervention liée aux intempérie durant la nuit. "Nous sommes sur des phénomènes normaux, intenses, mais normaux. (...) Nous sommes sur ce qui était prévu", a expliqué un porte-parole du SDIS 30 en indiquant que "le phénomène commençait à s'évacuer vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Var".

"Notre dispositif autour du Vigan est maintenu jusqu'à 12h00", ont précisé les pompiers gardois: "Nous sommes vigilants sur la force du vent, qui a déjà fait tomber quelques tuiles, mais rien de plus pour le moment. Le plus gros était attendu cette nuit. Nous restons sur le qui-vive jusqu'à dimanche", a-t-on précisé de même source.

Pour les Cévennes, Météo-France précise qu'"il est tombé fréquemment 100 à 120 mm de pluie depuis le début de l'épisode, ponctuellement 180 à 200 mm sur le Mont Aigoual et à Viala en (Lozère)".

"Ces précipitations se poursuivent, atteignant encore parfois 20 à 30 mm par heure en matinée. A partir du milieu d'après-midi, les pluies faiblissent, même si une activité temporairement plus soutenue reste possible", indique le service météorologique, selon qui "les précipitations cumulées depuis le début de l'épisode et jusqu'en milieu de nuit de samedi à dimanche seront de l'ordre de 200 à 250 mm sur le relief, ponctuellement 300 à 350 mm".

Il indique par ailleurs que "de nouvelles précipitations sont attendues dimanche et lundi mais qu'elles seront "moins importantes".