Pluie-inondation et avalanches: vigilance orange le long des Pyrénées et sur les Alpes

Météo-France a placé en vigilance orange pour pluie, inondation et risques d'avalanche les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, l'Ariège et l'Ain, et ajouté une vigilance orange avalanche pour les 5 départements des Pyrénées, de l'Isère et des deux Savoies, à partir de jeudi soir.