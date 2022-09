Pluie et orages ce samedi dans les Alpes-Maritimes, placées en vigilance jaune

Le premier week-end de septembre sera mauvais. De rares averses commenceront à tomber dans la matinée avant de se transformer en pluies orageuses dans l'après-midi. L'ensemble du département est concerné, à l'exception du littoral.

Les Alpes-Maritimes seront placées en vigilance jaunes orages de samedi midi à dimanche, 2 heure du matin.

Le vent sera calme, avec des rafales à 10km/h maximum et une pointe à 55km/h dans la soirée entre Grasse et Antibes.

Côté températures, il fera entre 14°C et 24°C ce samedi matin et jusqu'à 29°C au plus chaud de la journée.