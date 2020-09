PHOTOS. Trombes marines, foudre... Les images impressionnantes du violent orage qui s'est abattu sur Gênes

Les trombes marines, pas si rares à Gênes

D'après le site Meteo-Paris.com, Gênes est un terrain propice à la formation de trombes marines.

"Celle-ci est en effet l’une des régions les plus orageuses d’Europe mais possède également une situation géographique idéale. Les reliefs escarpés l’entourant modifient l’orientation des vents près du sol et favorisent la formation de nombreuses lignes de convergence en situation instable. De plus, cette région possède des eaux particulièrement chaudes, notamment à la fin de l’été jusqu’en automne, souvent comprises entre 27 et 30°C", peut-on lire sur son Internet.

Les trombes marines ne représentent en général pas de danger, sinon pour les bateaux qui se trouveraient sur sa trajectoire.