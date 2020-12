PHOTOS. Foudre, grêle et arc-en-ciel: un drôle d'épisode météo immortalisé depuis le Palais de Monaco

Beaucoup de grêle, un peu de pluie et de neige fondue… Un drôle et bref épisode météo a mis Monaco et ses abords sous cloche pendant une petite heure ce mercredi après-midi.

À lire aussi Un gros orage de grêle s'abat sur le secteur de Monaco, la circulation paralysée Un phénomène très localisé qui a conduit à la fermeture temporaire de l’échangeur entre l’A8 et l’A500 et a révélé des paysages d’hiver jusqu’à La Turbie, où un fin manteau blanc recouvrait les routes. En Principauté, des voies de circulation, notamment à Fontvieille, et les parcs et jardins sont restés couverts de blanc un moment également. La foudre s’est même abattue sur Monaco à 15h16 (provoquant une brève coupure d’électricité de Fontvieille à la Condamine), avant qu’un arc-en-ciel ne parachève le spectacle en enrobant la Principauté. Des caprices des cieux immortalisés par les internautes et depuis le Palais princier par le photographe de la maison princière, Gaëtan Luci. La grêle sur Monaco ce mercredi. Photos Gaëtan Luci/Palais princier Et soudain, un bel arc-en-ciel. Photos Gaëtan Luci/Palais princier Dans le quartier de Fontvielle. Photo Stefania Forte