Orages et fortes pluies: 4 départements du sud de la France en vigilance orange

La Drôme, l'Ardèche, le Gard et l'Hérault ont été placés par Météo-France en vigilance orange aux orages et aux phénomènes de "pluie-inondation".

Une alerte qui entre en vigueur dans la soirée: à compter de 21h pour les deux premiers cités, de 22h pour les deux méditerranéens.

"La dépression qui sera à l'origine de la dégradation orageuse la nuit prochaine est encore assez loin sur le Golfe de Gascogne. Les premiers nuages en marge commencent à circuler sur le golfe du Lion", indique Météo-France dans un bulletin diffusé samedi dans le courant de la matinée.

"A partir de la première partie de nuit, la situation deviendra de plus en plus orageuse du Languedoc à la vallée du Rhône. C'est surtout sur la seconde partie de nuit que les orages les plus violents seront observés. L'intensité des précipitations est plus particulièrement à surveiller, en effet des cumuls de 70 à 100 mm sont possibles en moins de 3 heures sur les départements en vigilance orange."

Le Var et les Alpes-Maritimes sont, eux, placés en vigilance jaune, comme 75 autres départements de l'Hexagone.