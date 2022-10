On vous explique pourquoi il ne faut pas se réjouir de cette nouvelle vague de chaleur

"Quasiment impossible sans le réchauffement climatique"

Elie Kirchner, prévisionniste chez Météo-France pour la région Sud-Est, décrypte ce phénomène de températures douces anormales.

Cet épisode est-il une conséquence du réchauffement climatique?

Il est toujours délicat d'attribuer un épisode de douceur à l'automne au réchauffement climatique mais c'est quand même symptomatique d'un phénomène global, qui ne touche pas seulement octobre. Sur les départements du littoral, les mois de juin à septembre ont été les plus chauds jamais observés ou les deuxièmes plus chauds après 2003. C'est vraiment remarquable d'avoir quatre mois consécutifs aussi chauds. Si on a eu un petit coup de froid fin septembre, on s'oriente vers le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1950. On observe de façon très nette une augmentation des mois avec une anomalie marquée. Avant 2000, il n'y avait eu que trois épisodes remarquables dans la région Paca alors qu'on en est déjà à huit depuis 2000. Cet événement de douceur exceptionnel serait quasiment de l'ordre de l'impossible sans le réchauffement climatique.

Cela veut-il dire qu'il n'y aura pas d'épisodes méditerranéens (qui provoquent de fortes pluies) cette année?

Non, cela n'aura pas de conséquence sur la saison des pluies. Les mois privilégiés pour les épisodes méditerranéens sont en automne mais ces fortes pluies peuvent arriver toute l'année, comme ça a été déjà le cas le 15 juin 2010 à Draguignan. Les écarts d'une année à l'autre sont normaux. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'épisode méditerranéen en Paca cet automne mais ça peut arriver.

Faut-il s'inquiéter de cette vague de chaleur?

Il ne devrait pas y avoir de phénomène catastrophique lié directement à ces températures douces. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on va se retrouver face à des épisodes aussi hors-normes de plus en plus récurrents au fil des années.