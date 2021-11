On va encore dépasser 20°C à l'ombre ce samedi dans les Alpes-Maritimes

Les jours se suivent et se ressemblent dans les Alpes-Maritimes, où le soleil et la douceur résistent à l'hiver approchant.

A peine contrarié par quelques nuages épars dans l'après-midi sur le littoral, le premier devrait encore briller sans discontinuer ce samedi 20 novembre sur l'ensemble du département, tandis que la seconde est toujours aussi stupéfiante. Les thermomètres affichent 2 à 3 degrés de plus que les normales de saison sur le bord de mer, et jusqu'à 7 degrés de plus dans l'arrière-pays.

Au meilleur de la journée, Météo-France prévoit 17°C à Nice et Puget-Théniers, 18°C à Antibes, Menton et Grasse, 19°C à Villars-sur-Var et Saint-Sauveur-sur-Tinée et 20°C à Roquebillière.